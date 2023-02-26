Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 февраля 2023 9:53

В Тюмени в массовом ДТП перевернулся внедорожник: пострадали два человека

Столкнулись три автомобиля
Виктория Терина
Фото: скриншот видео из социальных сетей

Фото: скриншот видео из социальных сетей

В Тюмени в массовом ДТП перевернулся внедорожник. Авария произошла сегодня, 26 февраля, на Объездной дороге. В ДТП попали три автомобиля и в результате пострадали два человека. Видео с места аварии появилось в социальной сети «Вконтакте».

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что водитель нарушил правила очередности проезда. В результате удара она из машин перевернулась на крышу.

- Из-за нарушения правил перестроения столкнулись три автомобиля: Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали женщина 1971 года рождения, у нее травма головы, мужчина 1987 года рождения – травма носа. Обстоятельства ДТП выясняется», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени иномарка влетела в толпу людей на пешеходном переходе.