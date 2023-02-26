Тюменцам посоветовали пить ягодные морсы весной Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени врач-терапевт рассказала, почему весной происходит обострение хронических заболеваний, распространение вирусных и простудных заболеваний, а также авитаминоз. Об этом пишет Мегатюмень.

По словам специалиста, весна – это не простой период для истощенного зимой организма. Весной человек может плохо себя чувствовать из-за сезонной разбалансировки эндокринной системы, которая отвечает за выработку гормонов. Иммунитет ослабляется – легко заражаемся вирусными заболеваниями, и хронические обостряются. Улучшить самочувствие можно рационом питания.

- Больше ешьте овощей и фруктов, богатых растительной клетчаткой, зелени необходимо восполнять дефицит витаминов. Употребляйте кисломолочку. Ешьте привычные для вас продукты питания – они лучше усваиваются организмом. Например, картофель, морковь, свекла, капуста, яблоки. Обязательно включите весной в свой рацион питания квашенные и соленые овощи. - отмечает врач-терапевт Глафира Рашова.

Врач также советует пить различные ягодные морсы. В весеннем меню должны быть мясные и рыбные блюда. Белки нужны организму для нормальной работы иммунной системы.