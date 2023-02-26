Тюменские НКО отправятся на экскурсию по соцпредприятиям

Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Для некоммерческих организаций Тюмени проведут экскурсию по соцпредприятиям, а именно по трем организациям, сообщает издание «Тюменская область сегодня»

Бесплатная экскурсия запланирована на 27 февраля. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню некоммерческих организаций. Участники посетят Тюменский центр кинезитерапии, школу вокального дизайна «ДоBro» и детский IT-центр «Pixel». А еще смогут познакомиться с успешными практиками тюменских социальных предпринимателей и узнать, какие меры поддержки и возможности дает такой статус.

– Приглашаем представителей НКО, которые решают социальные проблемы и обеспечивают развитие гражданского общества в России, – сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Экскурсия пройдет с 12:00 до 16:00. По вопросам можно обратиться к руководителю Центра инноваций социальной сферы Кристине Фроловой по номеру +7 (922) 471-04-87.