В Тюменской области многодетная мать села пьяной за руль после дискотеки Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем 21 пьяного водителя за прошедшие сутки в Тюменской области, а именно: в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и других населенных пунктах региона и даже на трассах.

Так, одной из попавшихся нарушительниц стала автоледи. Её автомобиль «Заз Шанс» остановлен автоинспекторами в селе Зиново Ялуторовского района вчера около десяти часов вечера. За рулем находилась 28-летняя нетрезвая селянка, мать четырех детей. Девушка была пьяна, что подтвердили показания алкотестера - 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоледи рассказала, что была дискотеке, пила пиво, а потом поехала домой. Кроме того, многодетная мать не имеет водительских прав и теперь ей придется отвечать за свой неразумный поступок по закону. - на нее составлен необходимый административный материал.