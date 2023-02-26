Тюменский Медицинский город получил сертификат качества и безопасности от Росздравнадзора Фото: Татьяна Коркина

Тюменский Медгород получил сертификат качества и безопасности от Росздравнадзора, сообщает пресс-секретарь Медицинского города.

С 2019 года тюменский Медицинский город непрерывно внедряет систему менеджмента качества в деятельность учреждения. В декабре прошлого года его специалисты успешно прошли внешнюю оценку экспертами Национального института качества и получили Сертификат. В 2022 году внешнюю оценку прошла амбулаторно-поликлиническая служба Медгорода - поликлиника, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, центр женского здоровья и клинико-диагностическая лаборатория.

Специалисты оценили уровень знаний, умений и навыков работников, а также узнали мнение пациентов и посетителей об уровне удовлетворенности получаемыми медицинскими услугами. В 2022 году на базе клинико-диагностической лаборатории Медгорода выполнено больше 547 тысяч лабораторных исследований - обследовано 130 тысяч пациентов.

- Индикатор критических значений», целью которого является подробное описание рекомендуемой практики информирования пациентов о критических результатах исследований. Независимые эксперты отметили также сплоченность коллектива, доброжелательное отношение к пациентам, а также дали краткие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы Медицинского города - отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Эльза Хлыстова.