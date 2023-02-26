Группа «Tourtass» из Тюменской области завоевали главный приз в шоу «Конфетка»

Фото: шоу «Конфетка»

Музыкальная группа «Tourtass» из села Туртасс в Тюменской области победили в одном из выпусков шоу «Конфетка» на телеканала «ТНТ». Михаил, Марат и Сергей - участники группы получили 300 тысяч рублей в качестве приза.

- Победу сегодня празднуют три максимально положительных электрика из группы «Tourtass». Поздравляем их с победой! - отметила ведущая Марина Кравец.

Музыканты представили песню «Девушка с секретом», которую в рамках шоу переделал на свой лад Михаил Галустян. Победители были определены в два тура. В первом по зрительскому голосованию прошли исполнитель Михаил «Миша Талант» и группа «Tourtass». Дальше члены жюри Анатолий Цой, Азамат Мусагалиев и Клава Кока, определили лучшего.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что группа из Тюмени собираются выступить в шоу.