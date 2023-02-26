Больше 20 эксклюзивных сортов тюльпанов выращивают на частной цветочной ферме в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени выращивают эксклюзивные сорта тюльпанов. Порядка 20 эксклюзивных сортов махровых, бахромчатых, корончатых тюльпанов выращивают на частной цветочной ферме в Тюмени. И уже больше 14 тысяч тюльпанов готовы к 8 Марта.

- С 2006 года работала агрономом-технологом в различных компаниях. Пять лет назад решила сама заняться выращиванием цветов. Свою продукцию поставляю флористам Тюмени, небольшой объем идет в розницу, - отметила предприниматель Ольга Боголюбова.

Она рассказала, что еще несколько лет наиболее популярными были желтые тюльпаны, сейчас мода на них отошла и спросом сейчас пользуются цветы нежно-розовых оттенков – пыльные, пепельные.

Ежегодно Ольга посещает специализированные выставки, общается с производителями посевного материала, ищет наиболее интересные и необычные сорта. Она поясняет, что процесс выращивания этих прекрасных и нежных цветов требует особого подхода.

- В октябре начинаю охлаждать луковицы, на выгонку уходит 1,5 месяца. Есть разные технологии выращивания: на торфе, песке, опиле, более современная и экономечски-выгодная выгонка - на гидропонике. Мы используем два варианта выгонки, - говорит специалист.