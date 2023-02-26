Тюменский врач рассказал, как возраст будущей матери влияет на результат ЭКО Фото: Татьяна Коркина

Тюменский врач рассказал, влияет ли на результат ЭКО возраст будущей мамы. Современные вспомогательные репродуктивные программы помогают стать родителями многим парам, у которых не получается зачать ребенка естественным путем, но даже в этом случае имеет значение возраст будущей мамы, пишет АиФ - Тюмень.

Сейчас рождение первенца чаще всего происходит ближе к 35 годам женщины, когда уже есть стабильная работа, жилье и другие возможности для воспитания детей. Но при этом с возрастом могут провялятся некоторые проблемы со здоровьем: меняется гормональный фон и из-за этого возникают проблемы на этапе планирования беременности и вынашивании ребенка. Чем больше таких проблем тем выше риски неудачного ЭКО.

- Сегодня начало половой жизни происходит примерно в 16-17 лет. Учитывая, что с этого момента до рождения первого ребенка проходит более 20 лет, репродуктивное здоровье уже сложно назвать идеальным. И чем больше проблем со здоровьем, тем ниже шансы на успешное ЭКО. Беременность наступит примерно в 35% случаях, а выносить и родить ребенка смогут только около 70% женщин, - поясняет заведующий гинекологическим отделением Тюменского перинатального центра, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Антон Суханов.

Вачи рекомендуют самостоятельную беременность первым ребенком до 25 лет, а вторым и третьем до 35 лет.