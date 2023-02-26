Тюменцев приглашают поучаствовать в выставке-конкурсе «Весенний калейдоскоп» Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени пройдет юбилейная выставка-конкурс «Весенний калейдоскоп». Работы тюменцев представят на выставке в ДК «Орфей», который проводит мероприятие. Всего предусмотрено пять номинаций: «Золотое рукоделие» (к году педагога и наставничества), «Война глазами детей» (гражданско-педагогическая направленность), «Новая жизнь» (экологическая направленность, работы из бросового материала), «Кладовая природы» (работы из природного материала), а также «Игрушки своими руками», сообщает «Вслух.ру».

Поучаствовать смогут желающие от 3 лет, жюри будет определит победителей в четырех возрастных категориях до 18 лет. А также оценит коллективные творения и работу педагогов, руководителей творческих коллективов.

Жюри оценит уровень мастерства, художественный вкус, творческая индивидуальность, владение выбранной техники, выразительность и эстетический вид изделия. В конкурсе не принимаются рисунки и работы прошлых лет.

Заявки и работы принимаются до 17 марта по адресу: ул. 70 лет Октября, 5. Е-mail: orfei-mms@yandex.ru. Справки по телефону 47-93-90. Выставка запланирована с 20 по 25 марта, вход свободный.