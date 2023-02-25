Тобольский суд отправил под стражу школьника, решившего поджечь военкомат

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Тобольский городской суд отправил под стражу 15-летнего школьника, задумавшего поджечь военкомат. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

- Согласно решению суда, юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что парня задержали 23 февраля. Поздним вечером подросток вышел из дома, прихватив зажигалку и коктейль Молотова. Решительным шагом он направился в сторону военкомата, но был остановлен на полпути сотрудниками ФСБ.

Сейчас юный тоболяк обвиняется в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30 и ст. 205 УК РФ).