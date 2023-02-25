Глава СК Бастрыкин велел возбудить уголовное из-за инцидента в тюменском автобусе, где водитель протащил девушку за ногу 10 метров

Фото: информационный центр СК России

На днях в тюменских пабликах появилась информация о происшествии с участием молодой девушки и водителя автобуса. Когда горожанка выходила из транспорта, мужчина зажал ее дверью, в результате девушка упала, а ее нога оказалась зажата конструкцией. Несмотря на это, водитель начал движение и протащил пострадавшую около 10 метров, тем самым причинив ей травмы.

Сегодня стало известно, что этой историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученному в публичном пространстве происшествию, а также представить доклад, - сообщили в информационном центре СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что Александр Бастрыкин поручил помочь многодетной горожанке, квартиру которой банк продал из-за долгов.