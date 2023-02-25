Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье25 февраля 2023 11:52

В Тюмени 25 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 218 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 218 случаев заболевания, 52 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 262 119 человек.

На данный момент 3 пациента находятся на ИВЛ, а 2 993 тюменца остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 187 человек, за весь период – 254 547.

Вакцинированы против коронавируса 1 450 312 жителей, полный курс прошли 1 184 912 тюменцев.

В России выявлен 11 071 человек с COVID-19, госпитализировано 775 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 243 563 случая. Излечились от коронавируса 11 208 жителей, а 34 - скончались.