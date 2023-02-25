Летевший в Тюмень самолет приземлился в Сургуте из-за отказа генератора

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Самолет, летевший из Нового Уренгоя в Тюмень, был вынужден приземлиться в Сургуте из-за отказа генератора. Происшествие случилось 24 февраля в 10.12 по московскому времени, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«По решению экипажа судно отправилось на запасной аэродром в Сургуте. Сигнал «Бедствие» объявлен не был», - говорится в сообщении.

В 10.47 самолет благополучно приземлился. На его борту находились 5 человек экипажа и 107 пассажиров, никто из них не пострадал.

Известно, что самолет принадлежит авиакомпании «ЮТэйр», ожидается комментарий.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что вылетевший из аэропорта «Рощино» самолет в Талакан вернулся обратно из-за отказа генератора.