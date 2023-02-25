Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Надым на праздник оленеводов

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочим визитом в Надым. В планах у главы - множество разных и интересны мероприятий. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Известно, что Александр Моор примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам «Защитникам Донбасса» и «Надымским строителям». Кроме того, вместе с главой Надыского района Дмитрием Жаромских он даст старт XXVII традиционным соревнованиям оленеводов.

Это главный самобытный праздник кочевников, который способствует сохранению уникальных традиций и быта коренных малочисленных народов Севера.

Встречали губернатора, как и полагается, с почестями. Чтобы гость с первых минут проникнулся северной культурой, ему показали шаманские танцы, а затем угостили местными деликатесами.

В свою очередь Александр Моор отметил, что всегда с большой радостью приезжает на Ямал, потому что здесь живут гостеприимные, радушные и душевные люди.