В Тюмени пьяный водитель пытался напугать полицейских страйкбольной гранатой

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За прошедшие сутки в Тюменской области задержали 40 пьяных водителей, из них 17 - минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Однако больше всего полицейским доставил хлопот 36-летний тюменец, находящий за рулем «Лады» 14-й модели.

- Автомобиль с мужчиной остановили вчера на улице Пермякова. Водитель ехал с другом из магазина домой. В какой-то момент тюменец достал из бардачка гранату, - рассказали в ведомстве.

Скорей всего мужчина хотел напугать правоохранителей, но его план провалился. Прибывшие на место специалисты выяснили, что боеприпас не настоящий, это оказалась страйкбольная граната.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Разумеется, тюменец был пьян. Алкотестер показал 2, 38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.