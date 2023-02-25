В Ишиме водитель фуры снес 12-летнюю девочку, а затем врезался в столб

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Праздничные выходные выдались богатыми на ДТП в Ишиме. Так, 23 февраля горе-водитель сбил 83-летнюю пенсионерку, которая затем скончалась в городской больнице. А на следующий день, 24 февраля, «КамАЗ» снес 12-летнюю девочку.

- Большегруз сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Магистральная. После наезда на ребенка фура въехала в опору освещения. За рулем грузовика находился житель Кургана, - рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В итоге школьницу доставили в лечебное учреждение с различными травмами. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре водитель иномарки не успел затормозить на скользкой дороге и сбил 11-летнюю девочку.