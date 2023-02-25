В Ишиме скончалась пенсионерка, которую 23 февраля сбили на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В День защитника Отечества в Ишиме произошло трагическое ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
Так, 23 февраля автомобиль «ВАЗ-21043» сбил 86-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходном переходе на улице Гагарина. В итоге женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. К сожалению, все попытки медиков спасти пострадавшую оказались тщетны, она умерла в тот же день.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Теперь невнимательному водителю грозит суровое наказание.
Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре пенсионерка получила переломы ребер и таза после того, как ее сбил «Форд Фокус». Позже иномарка влетел еще в стоящую маршрутку.