В Ишиме скончалась пенсионерка, которую 23 февраля сбили на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В День защитника Отечества в Ишиме произошло трагическое ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Так, 23 февраля автомобиль «ВАЗ-21043» сбил 86-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходном переходе на улице Гагарина. В итоге женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. К сожалению, все попытки медиков спасти пострадавшую оказались тщетны, она умерла в тот же день.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Теперь невнимательному водителю грозит суровое наказание.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре пенсионерка получила переломы ребер и таза после того, как ее сбил «Форд Фокус». Позже иномарка влетел еще в стоящую маршрутку.