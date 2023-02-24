После праздничных выходных Тюмень накроет небывалый снегопад

Снегопад в Тюмени Фото: Вера Зенина

Вся следующая неделя, да и первая половина марта, выдадутся непростыми для тюменских коммунальщиков. Согласно данным сайта Gismeteo, в область придет снежный циклон, который будет свирепствовать как минимум месяц.

Что касается ближайших семи дней, самыми снежными станут понедельник и среда. При этом температура воздуха будет колебаться от 0 до -7 градусов. А вот ветер разойдется не на шутку, в среднем его скорость составит 10-14 м/с, а в пятницу и четверг порывы будут достигать 17-18 м/с.

Скриншот с сайта Gismeteo

В первый день весны, 1 марта, температура воздуха составит -4...-6 градусов, в темное время суток столбики термометров покажут -7...-10 градусов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что климатическая весна наступит в Тюмени в середине апреля. Воздух прогреется до +15 градусов.