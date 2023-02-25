В Тюмени 25 февраля 2023 года яркое солнце будет светить весь день

Погода в Тюмени на 25 февраля Фото: Вера Зенина

В субботу, 25 февраля, тюменцев ожидает ясный и немного прохладный день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, и лишь к обеду появятся небольшие облака. А вот вечером тучи заволокут небосвод до самого горизонта.

Днем столбики термометров покажут -9 градусов, к вечеру температура опустится до -11, а ночью похолодает до -13 градусов.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: