Для юных тюменцев провели урок мужества в музее «Россия - моя история»

Фото: исторический парк «Россия – Моя История», соцсети

В историческом парке «Россия - Моя история» прошло мероприятие «Мы из династии солдат Отечества». Участие в нем приняли юные тюменцы, члены организации отцов Тюменской области, а также ветеран войны в Афганистане Сергей Торопыгин, он, кстати, был почетным гостем.

Представители организации провели для всех присутствующих урок мужества.

- Сергей Николаевич поделится своим военным опытом, рассказал, что значат для него такие понятия, как мужество и героизм, вспомнил о своих боевых товарищах. Также зрители узнали, за какие заслуги он удостоился высокой государственной награды - ордена Красной Звезды, - поделились организаторы встречи.

В течение часа взрослые и дети внимательно слушали о подвигах земляка, тяготах военной службы и самых ярких событиях Афганской войны, которая длилась 10 лет - с 1979 года по 1989 год.

В окончании встречи все собравшиеся сделали общий снимок, а сотрудники музея поздравили всех мужчин с Днем защитника Отечества.

Также они напомнили об экскурсиях, проходящих в историческом парке, сообщает «АиФ-Тюмень».