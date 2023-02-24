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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 13:19

В Тобольске задержали школьника, собиравшегося поджечь военкомат

При себе у него были зажигалка и коктейль Молотова
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Тобольские полицейские предотвратили диверсию - задержали 15-летнего школьника, имевшего при себе бутылку с зажигательной смесью. Сообщение об этом появилась в телеграм-канале Shot без ссылки на источник информации.

«Поздним вечером подросток вышел из дома, прихватив зажигалку и коктейль Молотова. Решительным шагом он направился в сторону военкомата», - говорится в тексте.

Однако осуществить задуманное подростку не удалось, поскольку правоохранители задержали его на полпути.

На данный момент официальной информации по поводу произошедшего нет. Ожидается комментарий от пресс-службы УМВД России по Тюменской области.