В Тюмени 24 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 368 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 368 случаев заболевания, 107 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразился 261 901 человек.

На данный момент 3 пациента находятся на ИВЛ, а 2 989 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 229 человек, за весь период – 254 360.

Вакцинированы против коронавируса 1 450 186 жителей, полный курс прошли 1 184 864 тюменца.

В России выявлено 13 829 человек с COVID-19, госпитализировано 786 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 232 492 случая. Излечились от коронавируса 12 618 жителей, а 32 – скончались.