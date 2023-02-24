Тюменская компания накормила опасными молочными продуктами детей и заключенных Фото: Вера Зенина

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области выявили нарушения в работе омутинского предприятия «Новодеревенское». Дело в том, что его работники изготовили молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения.

– Из двух партий сырого молока весом 3 831 килограмм и одной партии пастеризованного обезжиренного молока весом 2 тысячи килограммов предприятие изготовило 7 165 килограммов молочной продукции: молоко, кефир, сметану, творог, сливочное масло, питьевой йогурт, ряженку и «Снежок». Происхождение сырья неизвестно, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что опасные продукты предприятие поставляло в исправительные колонии и детские сады Тюменской области.

В итоге ООО «Новодеревенское» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, предприятию на 10 дней ограничен доступ к системе сертификации продукции.