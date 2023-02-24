В Тюмени подводят итоги проекта «Академия навыков и умений», помогающего детям

Фото: из архива «Новых горизонтов»

В Тюмени подводят итоги проекта «Академия навыков и умений», реализованного на средства гранта губернатора Тюменской области.

В его рамках помощь получили 24 ребенка, имеющих аутизм и ментальные нарушения развития. На протяжении трех месяцев с каждым из них проводились индивидуальные занятия, с ребятами работали дефектолог, логопед и специалист по адаптивной физкультуре.

Во время работы проекта для родителей организовали обучающие семинары по различным актуальным темам: нежелательное поведение у ребенка, сложности с приемом пищи, сенсорное развитие ребенка и многое другое.

Фото: из архива «Новых горизонтов»

– Это очень интересный проект, так как в него включены и дети, и родители. У родителя формируется совершенно другой взгляд на своего ребенка, когда он активно участвует в процессе занятий. Наш следующий проект будет реализован уже на средства фонда президентских грантов, он стартует в сентябре, – поделилась руководитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» Наталия Ситова.

Организация продолжит участие в конкурсах грантов губернатора Тюменской области, чтобы реализовать свои дальнейшие идеи.