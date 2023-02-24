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НовостиОбщество24 февраля 2023 5:33

В Тюмени стартовал мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине начала СВО

Это серия фотографий жителей региона
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

К годовщине проведения спецоперации в историческом парке «Россия – моя история» стартовал мультимедийный проект #ВместеСильнее. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

Это серия фотографий жителей региона, которые защищают Родину, а также помогают воинам и соотечественникам в новых регионах.

Проект разбит на несколько блоков: «Всем миром», «Защитники», «Вопреки санкциям», «Герои СВО» и «На передовой». Для максимального погружения посетителей доступна аудиоэкскурсия.

Даты проведения: 22 февраля – 22 марта 2023 года. Время работы: с 10.00 до 20.00. Понедельник – выходной. Вход свободный.