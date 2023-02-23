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Спектакль тюменского театрального центра покажут в Калининграде с 24 по 26 февраля, сообщает Moi-portal.ru

В калининградском «Доме китобоя» покажут авторский спектакль «Аэлита. Инвентаризация». Спектакль создан в рамках арт-резиденции «Архивация нас», которую проводил Молодежный театральный центр «Космос».

- Я получила классическое режиссерское образование. И поэтому, когда только попала в «Космос», не могла понять современный театр. Почему эти спектакли — прекрасны, почему они — искусство? Но все равно участвовала во всех образовательных программах. И поняла, что современный театр ближе к жизни. «Аэлита. Инвентаризация» — это попытка рассказать обо мне таким способом», - рассказала автор спектакля и менеджер проектов «Космоса» Аэлита Садретдинова.

Кроме того, автор спектакля - Аэлита Садретдинова - проведет творческую встречу 25 февраля в 17:30 в «Доме китобоя» (пр-т Мира, 9 – 11). Она расскажет о том, как появилась идея этого спектакля и про другие свои проекты.