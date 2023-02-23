Игроков МФК «Тюмень» ожидает сбор в национальной команде

Фото: МФК «Тюмень»

После праздников игроки МФК «Тюмень» проведут сбор в национальной команде. В 15-м туре Суперлиги игроков ждет встреча с соседями по турнирной таблице, отмечает «Вслух.ру»

Мини-футболисты месяц будут готовится к следующим матчам. 15-й тур PARI-Суперлиги по мини-футболу пройдет в середине марта - через месяц после 14-го. МФК «Тюмень» 18 и 19 марта встретится с «Новой генерацией» из Сыктывкара. Встречи пройдут на домашней площадке.

А после праздников, 28 февраля, в сборную России вызваны Артем Антошкин, Андрей Батырев и Денис Субботин. Сбор продлится до 5 марта в УТЦ «Новогорск», а по его итогам 14 российских футболистов отправятся на товарищеские матчи со сборной Киргизии.