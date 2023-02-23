В Тюмени пройдет градостроительный форум «Стратегия-2030. Новые вызовы» Фото: Татьяна Коркина

Тюменский градостроительный форум отвечает на новые вызовы, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Четвёртый градостроительный форум Тюменской области в 2023 году пройдёт под названием «Стратегия-2030. Новые вызовы». Он состоится в Выставочном зале с 21 по 23 марта.

- Мы видим, что в Тюмени сейчас строительный бум. Один за другим появляются новые жилые комплексы, которые существенно меняют весь архитектурный ландшафт города, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Он отмечает, что ключевые темы форума: ипотечное кредитование: драйвер стройки или причина роста цен на жилье? Какие финансовые механизмы помогают застройщикам. Не останется без внимания и тема импортозамещения. Эксперты ответят на вопросы, пострадает ли качество новых квартир из-за упрощения проектов и замены оборудования.

Кроме того, на площадках Выставочного зала выступят эксперты, среди которых представители областных и городских властей, строительной отрасли, высшего образования. В рамках форума состоится специализированная выставка «Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии», а также конференция «Строительный комплекс Тюменской области: итоги, новые цели, приоритетные задачи».