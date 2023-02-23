Фото: Тюменская областная научная библиотека

Тюменцам расскажут о традициях воспитания в дореволюционной России и угостят блинами. Тюменская линия рассказала о новом социокультурном проекте «Студия досуга «Семья+», который запускает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Первая встреча пройдет 25 февраля в 13 часов. Тюменцам расскажут о традициях воспитания в дореволюционной России и угостят блинами. Организаторы отметили, что гости узнают о традициях воспитания, которые были в дореволюционной России, поучаствуют в настоящем русском народном масленичном обряде, всей семьей проведут время за настольными играми и мастер-классами, поедят вкусные блинчики и не только.

Каждый месяц в течение года семейная студия досуга будет ждать тюменцев на разные тематические встречи. Культурные, образовательные и творческие встречи будут проходить в уютной обстановке. При этом вход свободный, а возрастные ограничения отсутствуют.