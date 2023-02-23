В прошлом году на ПМЖ в Тюменскую область переехало больше 40 тысяч человек Фото: Юлия Кучеренко

В 2022 году на ПМЖ в Тюменскую область переехало больше 40 тысяч граждан из других регионов России и 480 жителей из дальнего зарубежья. Такую статистику приводит Вслух.ру, ссылаясь на Тюменьстат.

В Тюменскую область на постоянное место жительства прибыли 46 тысяч 667 граждан. Основная часть - больше 40 тысяч - из других регионов России. За 11 месяцев международная миграция составила 6 тысяч 613 человек. Из них 6 тысяч 133 гражданина прибыло из стран СНГ, 480 - из стран дальнего зарубежья.

На 1 декабря 2022 года в Тюменской области проживает 1 миллион 557 тысяч человек. С учетом естественного прироста и миграционных процессов за год население увеличилось на 5,4 тысяч человек. Значительно увеличилось количества свадеб - за 11 месяцев 11 тысяч 726 пар узаконили отношения. Годом ранее их было 9 тысяч 939 человек.