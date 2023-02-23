В Тюменском районе ветеранов поздравили с Днем защитника Отечества

В Тюменском районе поздравили ветеранов. В поселке Боровский в рамках акции "Нашим героям" чествовали Николая Моиссевича Щеткова, в Каскаре - Аркадия Артемьевича Минальтова. Об этом сообщили в пресс-служба главы Тюменского района.

Николай Моисеевич воевал на 3-ем Белорусском фронте, участвовал в освобождении Минска, Восточной Пруссии, на территории Литвы боролся с «бандеровцами». Был демобилизован в 1946 году. А Аркадий Артемьевич был призван в ряды Красной армии в должности стрелка-артиллериста сухопутных войск. Весной и летом 1945 года участвовал в освобождении Маньчжурии. Демобилизовался в 1951 году.

В послевоенные годы мужчины трудились в своих муниципалитетах, создали крепкие семьи. Героев поздравили главы Боровского и Каскаринского муниципальных образований, волонтёры Победы, юнармейцы, представители движения "Боевое братство". Им вручили памятные подарки, передали поздравление от губернатора Тюменской области и пожелали долгих лет жизни.