В Тюмени создали реконструкцию событий Великой Отечественной войны

Фото: Аиф-Тюмень/ Сергей Кузнецов

На набережной Туры провели реконструкцию событий Великой Отечественной войны. Это одно из мероприятий праздничной программы в День защитника Отечества. Более 30 человек в форме и с оружием времен войны.

– Сражение, которое мы взяли для реконструкции, состоялось после освобождения Ленинграда в феврале 1944 года. Блокаду сняли, и бои отгремели. И в завершающей стадии начались бои местного значения – наши бойцы добивали мелкие группировки фашистских войск - объяснил руководитель военно-исторического клуба «Сибирский рубеж» Владимир Лапшин.

Мероприятие открылось стрельбой и взрывами. Группы солдат Красной армии после обстрела позиций противника разделились и, совершив маневры с обходом огневых точек, завладели занятыми врагами высотами.

– Задача была принять участие в штурме укрепленной позиции немецко-фашистских захватчиков, и с поставленной задачей мы справились. Техника хорошо отработала, и с оружием все было в порядке – рассказал участник реконструкции Александр Мартынов.

Он приехал из Омутинского специально для участия в реконструкции. Мужчина использовал пистолет-пулемет Шпагина 1944 года выпуска и, как и все, стрелял холостыми патронами. Хорошее оружие, не подводит, оценил боец.

Для участия в мероприятии в Тюмень приехали члены военно-исторического клуба «Сибирский рубеж» из Екатеринбурга, Челябинска и Кургана. В организации реконструкции сражения помогли педагоги и курсанты ТВВИКУ.