В Тюмени сотрудникам медиа-сферы посвятили тематическую серию открыток

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Сотрудники медиа — тоже супергерои. Так в Тюмени назвали тематическую серию открыток, имена супергероев обнародуют сегодня. Идея принадлежит медиацентру молодежной политики Тюменской области.

- В группе медиацентра мы рассказываем все о медиа. В канун 23 февраля пофантазировали и придумали защитников медиасфер. Над созданием образов работал наш дизайнер, - рассказал медиаменеджер Андрей Минх.

Авторы задумали, что «Капитан Таргет» оберегает рекламные объявления от плохих настроек. «Мисс Визуал» создаёт завораживающий фирменный стиль для любого проекта. «Человек-копирайтер» пишет тексты с изюминкой. «Супер-менеджер» организует всё в лучшем виде, а «Женщина-Эксель» имеет способностью создавать понятные таблицы.