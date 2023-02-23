Праздник завершился зрелищным показательным выступлением по рукопашному бою Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени прошел концерт для ветеранов локальных войн «Живу в России — храню Россию!».

Праздник завершился зрелищным показательным выступлением по рукопашному бою

во Дворце творчества и спорта «Пионер». Торжественный концерт посетили ветераны локальных войн и участники СВО. Встреча организована региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и открывает цикл событий, посвященных 30-летию центра.

– Мероприятие делилось на два блока: в первой половине прошла церемония посвящения в курсанты, а во второй половине состоялся концерт с представлением и вручением вымпелов специализированных групп, – отметила начальник регионального штаба «Юнармии» Анастасия Попова.