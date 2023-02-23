В Тюменской области отправлено больше 24 тысяч крупногабаритных грузов Фото: Татьяна Коркина

Почта России обработала в Тюменской области больше 24 тысяч крупногабаритных грузов в 2022 году. Как пишет Мегатюмень, почта России развивает услугу перевозок крупногабаритных отправлений и сборных грузов.

В минувшем году организации региона получили и отправили по почте посылки весом больше 1 890 тонн. Максимальный вес одного такого отправления достигает 500 кг. Чаще всего сотрудники Тюменского магистрально-сортировочного центра принимали грузы из Москвы и Владивостока, а отправляли в ХМАО и ЯНАО. Часто отправляют: велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей и инструменты. В прошлом году в топ отправок также вошли подвесные кресла-коконы, кровати и матрасы.

Сервис для отправки крупногабаритных посылок доступен только для организаций, заключивших договор с Почтой России. В услугу «Крупногабаритное почтовое отправление» входит приём, обработка, перевозка и выдача крупногабаритных грузов. Максимальные габариты отправления: 300х130х190 см и вес до 500 кг.

Отследить каждый этап перемещения крупной посылки можно также как и с обычной посылкой - по трек-номеру. Отправить или заказать доставку крупногабаритных грузов можно практически во всех крупных городах России, в Тюмени такое отделение располагается по адресу: ул. Огарёва, д. 2.