Сотрудники ЗАГСа Тюмени проводят юбилеи для супружеских пар, которые прожили в браке больше 50 лет

Фото: Управление ЗАГС Тюменской области

Сотрудник ЗАГСа Тюмени рассказала, как поздравляют семейные пары с юбилеем. Каждая пара получает отдельный сценарий. АиФ-Тюмень пишет, что подобные мероприятия стали же традиционными, но они же и требуют особой подготовки от сотрудников.

- Проведение юбилеев супружеской жизни для пар, проживших в законном браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет стало традиционным. На этих церемониях мы поздравляем тех, кто прожил вместе с любимым человеком долгую жизнь, сохранив верность, любовь и уважение. Эти мероприятия волнительные и трогательные, – рассказала главный специалист отдела государственной регистрации заключения брака Комитета ЗАГС администрации Тюмени Наталья Позднякова.

Каждой паре специалисты ЗАГСа готовят сценарий, изучают историю семьи и даже их знакомства, а также счастливые моменты и жизненные трудности, рождение детей и внуков.

- Юбилеи супружеской жизни – большой и светлый семейный праздник, объединяющий несколько поколений, - отмечает Наталья Михайловна.