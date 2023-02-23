Юнармейцы Тюменской области написали письма бойцам, находящимся в зоне СВО

Фото: Волонтёры Победы. Тюменская область

Юнармейцы Тюменской области поздравили бойцов с Днем защитника Отечества. Участниками Всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества» стали также воспитанники центра «Аванпост». Почти месяц она проходила в преддверии Дня защитника Отечества. Ребята писали письма бойцам, которые находятся в зоне СВО, а самые маленькие волонтеры рисовали поздравительные открытки.

- В рамках этой акции любой желающий школьник писал письмо или оформлял открытку участникам спецоперации, чтобы поздравить их с 23 февраля – Днем защитника Отечества. С нашей стороны в акции участвовали юнармейцы и воспитанники центра «Аванпост» и всех военно-патриотических объединений, – рассказала начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Анастасия Попова.

Ребята украсили письма рисунками, а старшеклассники тщательно продумывали пожелания. С помощью военных комиссариатов все письма и открытки отправят бойцам в зону спецоперации. В рамках акции через областной военкомат прошло больше 1,5 тысяч писем.