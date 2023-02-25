Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 февраля 2023 14:14

Тюменские автоинспекторы проведут мониторинг водителей на «зебрах»

С начала февраля на этих участках возросло число ДТП
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

С начала февраля в Тюмени участились ДТП на «зебрах». Чтобы исправить ситуацию, автоинспекторы проведут дополнительные рейды на пешеходных переходах. Они выберут самые опасные места и будут нести на них службу.

Главная цель мероприятия - обезопасить людей, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам.

Также в рейдах примут участие волонтеры, юные инспекторы движения и «родительские патрули». Они проведут разъяснительную работу с автомобилистами и объяснят им, что зимой нужно быть предельно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, и тормозить заранее, чтобы машина успела остановиться на скользкой дороге.