Тюменские автоинспекторы проведут мониторинг водителей на «зебрах»

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С начала февраля в Тюмени участились ДТП на «зебрах». Чтобы исправить ситуацию, автоинспекторы проведут дополнительные рейды на пешеходных переходах. Они выберут самые опасные места и будут нести на них службу.

Главная цель мероприятия - обезопасить людей, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам.

Также в рейдах примут участие волонтеры, юные инспекторы движения и «родительские патрули». Они проведут разъяснительную работу с автомобилистами и объяснят им, что зимой нужно быть предельно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, и тормозить заранее, чтобы машина успела остановиться на скользкой дороге.