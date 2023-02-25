В Тюменской области еще три учреждения присоединились к проекту по реабилитации детей-инвалидов

Фото: ГАУЗ ТО «Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда»

С начала 2023 года в Тюменской области увеличилось число учреждений, участвующих в проекте по социальной реабилитации детей-инвалидов - с 7 до 10. Это ГАУЗ ТО «Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда», АНО «Центр коррекции аутизма и помощи лицам с множественными ментальными нарушениями развития «Новые горизонты» и ТРАНБО «Открой мне мир».

Центр «Надежда» будет принимать на реабилитацию детей с ДЦП и речевыми проблемами, а «Новые горизонты» и ТРАНБО «Открой мне мир» - детей с психическими нарушениями.

Специалисты центров станут обучають детей с инвалидностью безопасному поведению дома и на улице, помогут привить бытовые навыки, проведут занятия по профессиональной ориентации, адаптивной физкультуре и многое другое. Также они пояснят родителям, как адаптировать жилплощадь для такого ребенка.

При выборе учреждения важно учесть направление заболевания ребенка, чтобы он смог получить нужную помощь в нужном месте, сообщает «Тюменская область сегодня».