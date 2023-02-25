В 2022 году жители Тюменской области выложили 143 млрд рублей за платные услуги Фото: Вера Зенина

В 2022 году жители Тюменской области заплатили 143 млрд 419 млн рублей за платные услуги. Это на 12 млрд больше, чем годом ранее, когда оборот составил 131 млрд 95,9 млн рублей.

Максимум, разумеется, пришелся на декабрь, когда тюменцы перечислили 12 млрд 644,3 млн рублей. Впрочем, в шести из двенадцати месяцев года общая сумма превысила 12 млрд рублей, в остальные же она составила 11 млрд рублей. Самым затратным оказался второй квартал, когда общий оборот был больше 37 млрд рублей.

Согласно статистике, за год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма - на 48,2%. Хотя, если сравнивать с ноябрем, то они немного подешевели - на 6,4%. Жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир, увеличились на 12,4% На 11,5% - услуги организации культуры, на 11,1% - связи.

Кроме того, более 10% прибавили бытовые услуги - 10,7%, а также медицинские - 10,4%. Пассажирские выросли в цене на 9,6%.

Меньше всего возросла стоимость услуг в сфере образовании и правового характера - на 3,7%, сообщает «Вслух.ру».