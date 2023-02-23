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НовостиОбщество23 февраля 2023 9:15

В Ишиме в День защитника Отечества музейщики приглашают гостей на выставки

Гости могут посетить выставку «Магия мундира»
Виктория Терина
Фото: скриншот из видео/ Музей "Городская управа" г.Ишим

Фото: скриншот из видео/ Музей "Городская управа" г.Ишим

В Ишиме в День защитника Отечества музейщики приглашают на праздничные выставки.

Акции проходят в День защитника Отечества во всех городах России.

В музее «Городская управа», который находится на улице Ленина,64 до 31 марта будет работать выставка «Магия мундира». Там представлены изображения мундиров российских военных, образцы исторической формы 19 века – мундиры, накидки, эполеты, кивера. Её основа - коллекция тщательно реконструированных мундиров эпохи Отечественной войны из коллекции Павла Ананьина (г. Екатеринбург). На открытии выставки коллекционер сам рассказал о нюансах ношения мундира в Александровскую эпоху.

Кроме того, продолжает работать в «Городской управе» выставка «От Афгана до Чечни», открытая ко Дню памяти воинов-интернационалистов. В 2023 году эту традиционную для музея выставку пополнили стенд о Герое России Рустаме Сайфуллине и комплект современной экипировки, предоставленный инженерно-саперным полком, находящимся в Ишиме.