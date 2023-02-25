В 2022 году в школы Тюменской области трудоустроены 11 «земских учителей»

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Уже третий год в регионе действует программа «Земский учитель». В ее рамках педагоги, переехавшие на работу в сельскую местность, а также небольшие города населением до 50 тысяч человек, могут рассчитывать на единовременную компенсацию в миллион рублей.

В 2022 году на участие было подано 75 заявок. По итогам конкурсного отбора в школы Абатского, Бердюжского, Юргинского, Уватского, Упоровского, Исетского, Омутинского, Тобольского районов и Голышмановского городского округа трудоустроили 11 педагогов. Это 5 учителей иностранного языка, 3 учителя математики, 3 учителя русского языка и литературы.

Педагоги прибыли из Камчатского и Краснодарского края, Республики Башкортостан и Омской области. Всем им предоставили служебное жилье.

В этом году в рамках программы «Земский учитель» объявлен конкурс на замещение 3 вакансий в сельских школах: один учитель математики и два учителя русского языка и литературы, сообщает «АиФ-Тюмень».