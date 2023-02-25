Тюменская мастерица создает аксессуары в технике золотного шитья

Фото: KarnaVal•Аксессуары l Вышивка, соцсети

Тюменская мастерица Валентина Карнаухова создает авторские аксессуары с вышивкой в различных техниках, включая работу с бисером и золотным шитьем.

- Этим промыслом занимаюсь три года. Интерес к нему пробудила моя коллега Елена Сулейманова, которая на протяжении пяти лет занимается изучением истории развития золотошвейного искусства в Тюменской области с XVIII века. Мы с ней вместе работали над созданием каталога «Культурно-историческое наследие золотного шитья Сибири». Я вовлеклась в этот процесс, потому что он интересен и красив, - отметила она.

Валентина занимается исторической реконструкцией аксессуаров XVlll-XX веков и создает бархатные сумки, ободки-кокошники, браслеты, броши, рукавицы с бисерной, жемчужной вышивкой и вышивкой в технике золотного шитья - это ручная вышивка металлическими позолоченными (золотными) и серебряными нитями.

Наибольшим спросом пользуются сумки и ободки. На создание сумки с вышивкой у мастерицы уходит более пяти дней, а ободок она может сделать за 2-3 дня.

При создании изделий используются, преимущественно, натуральные ткани, шелковые, металлизированные золотые и серебряные нити, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, канитель, бить и другое.

В планах у тюменки - создать узоры по деревянной резьбе, которая сохранилась на памятниках архитектуры и объектах культурного наследия Тюменской области, сообщает «Тюменская линия».