В школах Тюменской области появились еще две парты героев

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В колесниковской и новозаимской школах открыли парты героев. Они названы в честь местных жителей Сергея Данилова и Александра Васильева, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Сергей Данилов родился и вырос в Колесниково, спустя время переехал в Тюмень, а в прошлом году ушел добровольцем защищать Родину.

Александр Васильев - уроженец села Новая Заимка, он был заводилой и активистом на всех школьных мероприятиях. Осенью 2022 года парня мобилизовали, после чего он отправила на СВО.

- Оба жителя Тюменской области погибли, отдавая долг Родине. До самого конца они остались верны воинской присяге. Мы должны помнить героев, защищавших нашу страну во все времена, - сообщили пресс-службе Заводоуковского городского округа.

Добавим, что в школе № 2 города Заводоуковска открыты парты героев в честь выпускников Алексея Селюнина, Артема Трифонова и Леонида Денисова, принимавших участие в военном конфликте в Чечне, сообщает «Тюменская область сегодня».