Тюменцам рассказали, как правильно перевозить ребенка в машине Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как правильно перевозить ребенка в машине. Автокресло для ребенка – обязательное устройство для его же безопасности. Сообщили в издании «Тюменская область сегодня».

Тюменская Госавтоинспекция поясняет, что по действующим правилам перевозки детей, ребенок до 7 лет должен перевозиться в автомобиле в специальном детском удерживающим устройстве – автокресле или автолюльке. Обычная люлька от коляски, различные переноски не подходят.

Перевозка ребенка на руках у взрослого также не является безопасной, так как удержать его при ударе или резком торможении практически нереально. Если же сам взрослый не пристегнут при этом ремнем безопасности, вероятность серьезных травм или даже смерти ребенка в случае ДТП многократно возрастает.

– Если в автолюльке ребенок до года, то располагаем устройство против движения автомобиля. Очень важно в таком случае отключить подушки безопасности, у ребят шейные позвонки еще слабые, и при резком торможении дети могут получить травму, – рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Тюмени младший лейтенант полиции Виктория Моренко.