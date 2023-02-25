ФК «Тюмень» возобновит сезон ФНЛ-2 в апреле

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ФК «Тюмень» начал подготовку ко второй части сезона ФНЛ-2. Первый официальный матч 2023 года состоится 2 апреля, соперником выступит ФК «Зенит-Ижевск».

Футболисты вышли из отпуска в начале февраля. Они провели первый сбор в Тюмени, пробежали несколько кроссов в экопарке «Затюменский» и завоевала «Кубок Иртыша» в Омске, уверенно обыграв всех соперников на турнире. В том числе собственных дублеров - «Тюмень-2» на 4-м месте.

Лучшими бомбардирами соревнований стали тюменцы Илья Порохов и Карим Аухадеев, забившие по три мяча. Призы лучших футболистов в своих командах получили Павел Шадрин («Тюмень») и Карим Аухадеев («Тюмень-2»).

С 27 февраля по 22 марта у черно-белых запланирован сбор в Турции. Задача клуба - по итогам сезона перейти в лигу выше - в ФНЛ-1, сообщает «Вслух.ру».