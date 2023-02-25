В центре Тюмени построят новый бассейн, он расположится на пятом этаже

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В скором времени в Тюмени появится еще один спортивный бассейн. Он обещает стать самым необычным в областной столице.

- Проект является уникальным опытом. Дело в том, что в Тюмени все спортивные бассейны длиной 25 метров и более находятся на уровне первого этажа. Новый бассейн будет составной частью одного из самых известных в стране спортивных клубов World Class. Он расположится на уровне пятого-шестого этажей, над парковкой, которая сейчас примыкает к зданию Тюменского ЦУМа, - говорит заместитель генерального директора ЦУМа по строительству Андрей Глазунов.

Такая идея потребовала новых инженерных решений, начиная с усиления несущих конструкций и заканчивая сетями для снабжения всего сооружения большим объемом воды.

- На сегодня у нас самый важный этап стройки - создание каркаса, на котором все будет держаться. Нужно с запасом учесть все нагрузки, чтобы безопасно эксплуатировать здание и получить один из лучших спортивных объектов в городе, - добавил Андрей Глазунов.

Оздоровительный комплекс расположится в новом многофункциональном центре, который сейчас возводится рядом с ЦУМом.