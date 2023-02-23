Фото: киберпатруль Тюменской области

В Тюменской области 23 февраля запустили фотопроект «В глазах моего ребенка». Общественники, спортсмены, волонтеры и их дети стали главными действующими лицами. Об этом рассказывает «Тюменская линия».

- Суть фотопроекта заключается в том, что родители являются основным примером для своих детей. Мы хотим показать, что основные качества, которые связаны с честью, уважением, мужеством, взаимопомощью воспитываются в семье с самого детства. Эти ценности прививает отец, - рассказали в Медиацентре Тюменской области.

На четырех фотографиях отцы передают своим детям символы, которые связаны с их деятельностью. Проект создан для просвещения младшего поколения, воспитания правильных ценностей и патриотизма, а также чествования защитников Отечества.