Жителей Тюменской области научат создавать социальные проекты в игровом формате

Фото: мультицентр «Моя территория»

В Тюменской области стартовал прием заявок на обучающий проект для молодежи «Школа социального проектирования». Его участников ждут образовательные игры и индивидуальные консультации с экспертами. Присоединиться может любой желающий от 14 до 35 лет.

«Школа» пройдет в три этапа. Первый продлится с 14 марта по 6 апреля, он включает серию образовательных игр, которые пройдут в Тюмени и четырех городах юга области - Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме. Участники узнают, как создать социальный проект, определят важные проблемы и придумают варианты по их решению. Затем проработают идею и оформят паспорт будущей инициативы.

Второй этап продлится до 22 апреля. Участники отправятся на индивидуальные консультации с региональными наставниками для доработки проектов.

А 22 апреля (третий этап) состоится итоговое событие, в рамках которого активисты представят свои идеи экспертам на конкурсе молодежных инициатив «Моя идея».

- Мы пробуем интегрировать разнообразные форматы, чтобы молодежь региона могла эффективно развиваться в любых направлениях. В «Школе» участники смогут начать свой путь в социальном проектировании в игровом формате и при этом полноценно погрузиться в тему, - рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда «Моя территория».

Подать заявку на участие можно до 9 марта включительно. Для этого нужно заполнить анкету в группе мультицентра «Моя территория» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Мегатюмень».