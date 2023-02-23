Фото: Скриншот видео в телеграм-канале губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества. Видеопоздравление он записал на передовой в ЛНР, где тюменские бойцы отстаивают интересы России.

- В этом году праздник День защитника Отечества воспринимается совсем по-другому. Хочу поздравить ребят, служащих в военных подразделениях, их родных и близких. Мы гордимся теми земляками, кто несет срочную службу в армии и на флоте. И восхищаемся теми, кто в нынешнее переломное время стоит на страже рубежей Отчизны. Кто проявляет стойкость и мужество, отстаивает суверенитет и интересы страны. Кто защищает детей, стариков и женщин. Я посмотрел в глаза наших ребят, поговорил с ними. И понял, что пока такие богатыри в России есть, наша страна может чувствовать себя спокойно - отметил Александр Моор в своем видеопоздравлении.

Глава региона поздравил родных и близких военнослужащих, самих воинов и всех жителей области с праздником. Особые слова уважения и признательности губернатор Тюменской области адресовал ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных военных действий.